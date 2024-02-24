بعد بتر ساقه.. فادي إبراهيم يدخل العناية المركزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت أسرة الممثل اللبناني فادي إبراهيم دخوله العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية.
وأصدرت أسرة الممثل اللبناني بياناً جاء فيه: "بعد طول المدة التي أمضاها في فترة العلاج، تم نقل فادي إبراهيم إلى العناية المركزة، ومنعت عنه الزيارات".
وطالبت أسرة فادي إبراهيم محبيه وجمهوره بالصلاة والدعاء له بالشفاء العاجل.
وشددت على عدم إصدار أي بيان بخصوص حالته الصحية من أي جهة كانت إلا من خلال العائلة.
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