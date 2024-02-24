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بعد بتر ساقه.. فادي إبراهيم يدخل العناية المركزة

2/24/2024 2:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت أسرة الممثل اللبناني فادي إبراهيم دخوله العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية.
وأصدرت أسرة الممثل اللبناني بياناً جاء فيه: "بعد طول المدة التي أمضاها في فترة العلاج، تم نقل فادي إبراهيم إلى العناية المركزة، ومنعت عنه الزيارات".


وطالبت أسرة فادي إبراهيم محبيه وجمهوره بالصلاة والدعاء له بالشفاء العاجل.
وشددت على عدم إصدار أي بيان بخصوص حالته الصحية من أي جهة كانت إلا من خلال العائلة.

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