العثور على سبع جثث داخل سيارة في المكسيك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات المكسيكية العثور على 7 جثث مصابة بطلقات نارية داخل سيارة في شرق المكسيك، وهي منطقة تعاني من العنف بين عصابات إجرامية متنافسة.وعثر على جثث 5 رجال وامرأتين في سيارة متروكة في شارع في مدينة أكولتزينغو بولاية فيراكروز، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام.



وقال مصدر في الحرس الوطني المكسيكي إن أحد الضحايا قاصر.



وتعاني مدينة أكولتزينغو منذ فترة طويلة من جراء الحرب بين العصابات الإجرامية التي تتنافس للسيطرة على المنطقة من أجل سرقة الوقود من شركة بيميكس الوطنية أو من أجل شن عمليات سطو مسلح على الطرق.



ونشر عناصر فدراليون لمحاولة تحديد هويات المسؤولين وضمان سلامة السكان، بحسب ما قال حاكم فيراكروز على وسائل التواصل الاجتماعي.

RT