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حسن الرداد يخوض تجربة كوميدية جديدة

2/24/2024 2:07:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الفنان حسن الرداد عن تحضيره لفيلم كوميدي جديد، يجمعه بالمنتج أحمد السبكي، ومن المقرر أن يستأنف تصويره بعد عيد الفطر 2024.
ويعيش الرداد حالة من النشاط الفني، حيث يواصل تصوير مسلسله الجديد "محارب" استعداداً لخوضه الماراثون الرمضاني 2024.

ومسلسل محارب دراما اجتماعية تشويقية مكونة من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته، ثم يكتشف سراً يقلب حياته رأساً على عقب.

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