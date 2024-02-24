حسن الرداد يخوض تجربة كوميدية جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الفنان حسن الرداد عن تحضيره لفيلم كوميدي جديد، يجمعه بالمنتج أحمد السبكي، ومن المقرر أن يستأنف تصويره بعد عيد الفطر 2024.
ويعيش الرداد حالة من النشاط الفني، حيث يواصل تصوير مسلسله الجديد "محارب" استعداداً لخوضه الماراثون الرمضاني 2024.
ومسلسل محارب دراما اجتماعية تشويقية مكونة من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته، ثم يكتشف سراً يقلب حياته رأساً على عقب.
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