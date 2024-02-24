الاقتصاد الرقمي: 92.2% نسبة الأسر في الأردن التي يتوفر لديها وصول للإنترنت في المنزل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهد الأردن على مدى أكثر من عقدين ماضيين تطورات ملموسة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدعومة بحرص ملكي على جعل المملكة منافسا قويا بين دول المنطقة بهذا المجال.



وعلى مدار السنوات الماضية عمل الأردن وبتشاركية حقيقية بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إنجاز منظومة متكاملة للنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية، من خلال شبكات الهاتف المتنقل عالية الجودة وتوفير البنى التحتية وخدمات الإنترنت عالية السرعة.

ونجحت الاردن منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، في بناء وتطوير قطاع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنافسية عالية، ما مكنه من استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، مستفيدة من الخبرات والأيدي العاملة المحلية المتعلمة والمدربة، بالإضافة لتمتع المملكة بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال والشركات الناشئة.



وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة، يحظى بدعم ملكي كبير كونه يعد من القطاعات المنافسة والأساسية بدعم النمو الاقتصادي، ويقدم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية، ويتمتع ببنية تحتية متطورة، مؤكدا أن هذه الممكنات جعلته على رأس أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الهناندة إن المملكة حققت إنجازات لافتة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية، حيث تم إصدار أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات والشبكات والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021-2025.

وأضاف انه تم إطلاق سياسة المنصات السحابية وخدماتها، والسياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027، وإطلاق الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والانتهاء من قياس جاهزية 18 مؤسسة حكومية تتبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتابع أن الأردن أحرز المرتبة 55 من أصل 193 دولة حول العالم والمرتبة الخامسة عربيا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي للعام 2023 الصادر عن "اوكسفورد انسايتز"، وإعداد السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية 2021، وإقرار قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، وإطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في عام 2008، والجيل الرابع في عام 2015، والجيل الخامس في عام 2023.

وأشار إلى أن حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 9.1 بالمئة عام 2021، فيما وصل عدد شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 3138 شركة في 2021، توظف ما يزيد على 48 ألف عامل وعاملة.

وبين أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمت بنسبة 9 بالمئة بين عامي 2020 و2021 حيث قدرت إيرادات القطاع في عام 2021 بنحو 3 مليارات دينار، وارتفعت نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين سكان المملكة من 15.6 بالمئة عام 2007 إلى 90.5 بالمئة لعام 2022 وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي البالغ 66.3 بالمئة.

ولفت الوزير الهناندة إلى ارتفاع نسبة الأسر التي يتوفر لديها وصول للإنترنت في المنزل من 15.6 بالمئة لعام 2007 إلى 92.2 بالمئة عام 2022 وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي البالغ 65.7 بالمئة.

وأشار إلى إطلاق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة 2017 لإتاحة الوصول الى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية ما لم يتم اعتبارها سرية أو يعتبر الإفصاح عنها انتهاكا للخصوصية، ونشر 2402 مجموعة بيانات حكومية مفتوحة من قبل 99 جهة حكومية على المنصة الخاصة بها.

وبحسب الهناندة تم إطلاق سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2020، وسياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020، وتوقيع 15 اتفاقية للربط على خدمات الربط المباشر مع مؤسسات مالية وبنوك محلية، وتوحيد مراكز العمليات الحكومية للبرامج والخدمات التي تشترك في تطبيقها جميع المؤسسات الحكومية كمركز الاتصال الوطني والذي يخدم 45 مؤسسة حكومية بالإضافة الى منصة الدردشة التفاعلية المدعمة بخاصية الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى ربط 98 من الدوائر الحكومية على بوابة الرسائل القصيرة، وإعداد الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية والبدء بتصميم وتطوير بوابة موحدة للمشاركة الإلكترونية ومنح قطاع تكنولوجيا المعلومات إعفاءات وحوافز عديدة.

وأضاف أن عدد مشتركي الهاتف المتنقل بلغ 7.8 مليون مشترك في الربع الثاني من 2023 وبنسبة انتشار بلغت 68 بالمئة، فيما بلغت نسبة توافر الهاتف النقال لدى الأسر 99 بالمئة، بينما تقدم الأردن 7 درجات في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 بعد حصوله على المرتبة 71 من بين 132 دولة، كما انضمت المملكة لمنظمة التعاون الرقمي كعضو مؤسس.

ولفت إلى إطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية لغايات تطوير الأداء الحكومي وتطوير وتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني البيني الحكومي بهدف تسهيل تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية، وبناء وتطوير الحكومة الأردنية من خلال الحوسبة السحابية وتنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العامة بهدف رفع جاهزية البنية التحتية الداعمة للتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وحماية الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأشار الهناندة إلى إطلاق تطبيقات الهواتف النقالة لـ 11 مؤسسة حكومية بهدف زيادة سبل التواصل بين الحكومة والمواطنين وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية من خلال الهواتف الذكية المنتشرة بين المواطنين، وإطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية واستكمال أعمال مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية، وإصدار ما يزيد على 4 ملايين بطاقة ذكية.

ولفت إلى إنهاء مشروع إدارة الهوية الرقمية وإطلاق تطبيق سند عام 2020، فيما تم إصدار نسخة محدثة من التطبيق في سنوات لاحقة يوفر ما يزيد على 500 خدمة إجرائية ومعلوماتية، حيث بلغ عدد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق سند أكثر من 770 ألف مواطن.

وأشار إلى تشغيل أول مركز للخدمات الحكومية بمنطقة المقابلين والذي يشمل 21 مؤسسة حكومية تقدم 107 خدمات، وإطلاق الفرع الثاني لمراكز الخدمات الحكومية في مطار الملكة علياء الدولي ويشمل حاليا 15 مؤسسة حكومية تقدم 36 خدمة، وإطلاق الفرع الثالث لمراكز الخدمات الحكومية تجريبيا في إربد ويشمل حاليا 19 مؤسسة حكومية تقدم 90 خدمة.

وبين انه تم العام الماضي إعادة تفعيل وتشغيل نظام "بخدمتكم" والذي سيتم من خلاله سماع صوت المواطن بخصوص الخدمات الحكومية لـ 131 مؤسسة من خلال 3 قنوات رقمية، وتطوير وإطلاق السجل الوطني الموحد للخدمات لتكون المنصة الموحدة لدى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية لإدارة سجل الخدمات الحكومية الخاص بهم.



وأوضح أنه تم نشر بيانات بطاقات الخدمات الموثقة على السجل الوطني الموحد وعددها 2700 خدمة تقدم من قبل 54 مؤسسة حكومية على الموقع الإلكتروني gov، وإطلاق المرحلة الأولى لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني والتأشيرة الإلكترونية لدى وزارة الداخلية، ورقمنة 45 بالمئة من الخدمات الحكومية وبعدد إجمالي يصل الى 1077 خدمة إلكترونية.

وفي مجال المبادرات ودعم الخريجين، قال الوزير الهناندة، انه تم إطلاق مبادرة تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2009، حيث تم تدريب وتشغيل ما يقارب 4600 خريج منذ إطلاق البرنامج.

وأضاف ان الوزارة أطلقت برنامج "حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي" عام 2021 حيث تم تشغيل 3823 مستفيدا في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي و 6478 مستفيدا في القطاع الخاص.

وتابع أنه تم إطلاق مبادرة "تدريب وتشغيل أوائل الخريجين" عام 2016 حيث تم اختيار 20 خريجا من الأوائل من مختلف الجامعات الرسمية لتدريبهم في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تشغيلهم، وإطلاق مبادرة تفعيل مكاتب البريد لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية والترويج لها.

وبين الهناندة أنه تم العام الماضي إطلاق مبادرة "قصتك" المخصصة للإناث بهدف تشغيل 50 من خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، بحيث تدعم الوزارة 100 بالمئة من مكافآتهم الشهرية ولمدة 12 شهرا، إلى جانب إطلاق جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية.

وفيما يتعلق بشبكة الألياف الضوئية الوطنية بين أنه تم ربط ثماني جامعات حكومية بالإضافة إلى البدء بشبكة المدارس التي تهدف إلى ربط حوالي 3200 مؤسسة تعليمية، والانتهاء من ربط 1039 موقعا لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظات الجنوب، والانتهاء من ربط 1032 موقعا لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظات الشمال، والانتهاء من ربط 357 موقعا لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظة العاصمة.

وبخصوص مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، أشار الهناندة إلى أن 65 شركة استفادت من برنامج نمو الأردن، وتم توفير 2816 فرصة عمل، وتقديم المنح لـ 6 منظمات غير ربحية من خلال مبادرة منصات العمل الحر، واستقطاب الطلاب لبدء تدريب 75 طالبًا من تخصص تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الحكومية، وإنشاء جمعية متخصصة للمهارات الرقمية، وإطلاق مبادرة "جوردان سورس".