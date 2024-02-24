Saturday, 24 February 2024 09:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعميم من البنك المركزي للبنوك المرخصة بشأن مديونية الأفراد في الأردن

2/24/2024 1:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي الأردني، تعميماً على كافة البنوك المرخصة في الأردن، يقضي بتزويده بالبيانات التفصيلية التي تخص مديونية الأفراد والقروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك بشكل عام، وذلك بشكل ربع سنوي، اعتباراً من الربع الأول من 2024.
وبيّن التعميم الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" أن البنك المركزي طلب أن تصل إليه بيانات مديونية الأفراد من خلال البريد الإلكتروني لدائرة الاستقرار المالي، خلال فترة اقصاها اسبوعين من تاريخ البيانات.
وأضاف التعميم أنه يجب أن تكون البيانات على مستوى فروع البنوك في الأردن، وتعبئ بآلاف الدنانير .
وتاليا التعميم:




MENAFN24022024000208011052ID1107893323

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث