سوريا.. مقتل 5 أشخاص أثناء جمع الكمأة بهجوم مسلح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن خمسة أشخاص قتلوا أثناء جمع الكمأة في منطقة جب الجراح بالريف الشرقي لمحافظة حمص، على يد مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية.
وكشف مصدر أمني في قيادة شرطة المحافظة أن "عددا من الإرهابيين يستقلون دراجات نارية أطلقوا النار على خمسة أشخاص أثناء قيامهم بجمع الكمأة في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي، ما أدى إلى وفاتهم على الفور".
RT
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