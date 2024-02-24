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سوريا.. مقتل 5 أشخاص أثناء جمع الكمأة بهجوم مسلح

2/24/2024 1:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن خمسة أشخاص قتلوا أثناء جمع الكمأة في منطقة جب الجراح بالريف الشرقي لمحافظة حمص، على يد مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية.
وكشف مصدر أمني في قيادة شرطة المحافظة أن "عددا من الإرهابيين يستقلون دراجات نارية أطلقوا النار على خمسة أشخاص أثناء قيامهم بجمع الكمأة في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي، ما أدى إلى وفاتهم على الفور".

RT

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