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إسرائيل ترتكب 2573 مجزرة خلال 140 يوما من العدوان على غزة

2/24/2024 1:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 2573 مجزرة خلال 140 يوما من العدوان على غزة، أسفرت عن أكثر من 36 ألف شهيد ومفقود، وأكثر من 60 ألف مصاب بينهم نحو 11 ألف إصاباتهم تستدعي نقلهم إلى الخارج لاستكمال العلاج.


ولا تزال فصائل المقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال بمناطق عدة في غزة، أبرزها حي الزيتون وحي الأمل في خان يونس.


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