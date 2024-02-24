إسرائيل ترتكب 2573 مجزرة خلال 140 يوما من العدوان على غزة

إسرائيل ترتكب 2573 مجزرة خلال 140 يوما من العدوان على غزة
التاريخ
2/24/2024 1:09:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 2573 مجزرة خلال 140 يوما من العدوان على غزة، أسفرت عن أكثر من 36 ألف شهيد ومفقود، وأكثر من 60 ألف مصاب بينهم نحو 11 ألف إصاباتهم تستدعي نقلهم إلى الخارج لاستكمال العلاج.
ولا تزال فصائل المقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال بمناطق عدة في غزة، أبرزها حي الزيتون وحي الأمل في خان يونس.
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