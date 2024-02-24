أمازون تدفع 7 ملايين ريال تعويضات لعمالها في السعودية

MENAFN - Al Wakeel News)دفعت شركة أمازون الأمريكية 7 ملايين ريال تعويضات لأكثر من 700 عامل في مستودعاتها في السعودية؛ وذلك بعد تعرُّضهم لانتهاكات واستغلال، ودفعهم رسومًا غير قانونية؛ إذ اعترفت الشركة الأمريكية بحدوث مخالفات، مثل طلب دفع رسوم للتعاقد، ورسوم للتوظيف، وتكاليف أخرى.



وبدأت "أمازون" أعمالها في السعودية عام 2020، ولديها أكثر من عشرة مواقع ومستودعات في مدن عدة كبيرة ومتوسطة في السعودية، ويقع مقرها في العاصمة الرياض.

وكان تقرير أمازون قد أشار إلى أن الانتهاكات وقعت للعاملين في مستودعات أمازون في الرياض وجدة، وذكرت شهادات لنحو 20 عاملاً من نيبال، قدَّموا للعمل في أمازون عام 2021.



وتشير هذه التعويضات إلى قوة التشريعات في السعودية التي تكفل حماية حقوق الإنسان من مواطنين ومقيمين، ومن أجل سيادة القانون والعدالة.



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