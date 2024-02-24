أمازون تدفع 7 ملايين ريال تعويضات لعمالها في السعودية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دفعت شركة أمازون الأمريكية 7 ملايين ريال تعويضات لأكثر من 700 عامل في مستودعاتها في السعودية؛ وذلك بعد تعرُّضهم لانتهاكات واستغلال، ودفعهم رسومًا غير قانونية؛ إذ اعترفت الشركة الأمريكية بحدوث مخالفات، مثل طلب دفع رسوم للتعاقد، ورسوم للتوظيف، وتكاليف أخرى.
وبدأت "أمازون" أعمالها في السعودية عام 2020، ولديها أكثر من عشرة مواقع ومستودعات في مدن عدة كبيرة ومتوسطة في السعودية، ويقع مقرها في العاصمة الرياض.
وكان تقرير أمازون قد أشار إلى أن الانتهاكات وقعت للعاملين في مستودعات أمازون في الرياض وجدة، وذكرت شهادات لنحو 20 عاملاً من نيبال، قدَّموا للعمل في أمازون عام 2021.
وتشير هذه التعويضات إلى قوة التشريعات في السعودية التي تكفل حماية حقوق الإنسان من مواطنين ومقيمين، ومن أجل سيادة القانون والعدالة.
سبق
MENAFN24022024000208011052ID1107893320
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.