Saturday, 24 February 2024 09:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمازون تدفع 7 ملايين ريال تعويضات لعمالها في السعودية

2/24/2024 1:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دفعت شركة أمازون الأمريكية 7 ملايين ريال تعويضات لأكثر من 700 عامل في مستودعاتها في السعودية؛ وذلك بعد تعرُّضهم لانتهاكات واستغلال، ودفعهم رسومًا غير قانونية؛ إذ اعترفت الشركة الأمريكية بحدوث مخالفات، مثل طلب دفع رسوم للتعاقد، ورسوم للتوظيف، وتكاليف أخرى.


وبدأت "أمازون" أعمالها في السعودية عام 2020، ولديها أكثر من عشرة مواقع ومستودعات في مدن عدة كبيرة ومتوسطة في السعودية، ويقع مقرها في العاصمة الرياض.
وكان تقرير أمازون قد أشار إلى أن الانتهاكات وقعت للعاملين في مستودعات أمازون في الرياض وجدة، وذكرت شهادات لنحو 20 عاملاً من نيبال، قدَّموا للعمل في أمازون عام 2021.


وتشير هذه التعويضات إلى قوة التشريعات في السعودية التي تكفل حماية حقوق الإنسان من مواطنين ومقيمين، ومن أجل سيادة القانون والعدالة.

سبق

MENAFN24022024000208011052ID1107893320

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث