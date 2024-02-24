خبراء أمميون: تسليح إسرائيل انتهاك للقانون الدولي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد 30 خبيرا أمميا مستقلا في بيان صدر مساء أمس إن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ويجب أن يتوقف على الفور.



وقال البيان إن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة محظور حتى إذا لم تكن الدولة المصدرة تنوي أن تستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقينا أنها ستستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك، داعيا جميع الدول لضمان احترام القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف الصراع المسلح بموجب معاهدات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي.



وشدد البيان على وجوب امتناع الدول عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو قطع غيار إذا كان من المتوقع أنها ستستخدم لانتهاك القانون الدولي.



ورحب الخبراء بقرار محكمة الاستئناف الهولندية يوم 12 شباط الجاري الذي يأمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرات الحربية من طراز "أف-35" لإسرائيل، لوجود خطر واضح لاستخدام تلك الأجزاء في ارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في ظل وجود مؤشرات كثيرة على أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد غير قليل من الحالات.