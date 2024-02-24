خبراء أمميون: تسليح إسرائيل انتهاك للقانون الدولي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد 30 خبيرا أمميا مستقلا في بيان صدر مساء أمس إن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ويجب أن يتوقف على الفور.
وقال البيان إن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة محظور حتى إذا لم تكن الدولة المصدرة تنوي أن تستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقينا أنها ستستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك، داعيا جميع الدول لضمان احترام القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف الصراع المسلح بموجب معاهدات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي.
وشدد البيان على وجوب امتناع الدول عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو قطع غيار إذا كان من المتوقع أنها ستستخدم لانتهاك القانون الدولي.
ورحب الخبراء بقرار محكمة الاستئناف الهولندية يوم 12 شباط الجاري الذي يأمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرات الحربية من طراز "أف-35" لإسرائيل، لوجود خطر واضح لاستخدام تلك الأجزاء في ارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في ظل وجود مؤشرات كثيرة على أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد غير قليل من الحالات.
MENAFN24022024000208011052ID1107893319
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.