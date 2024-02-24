السعودية : اخلاء طبي لمواطن من مصر
التاريخ
2/24/2024 1:09:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية ، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن سعودي ، حالته الطبية حرجة، من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي؛ لاستكمال علاجه في السعودية.
يأتي ذلك في إطار حرص حكومة السعودية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين .
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