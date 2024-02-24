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السعودية : اخلاء طبي لمواطن من مصر

2/24/2024 1:09:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تابعت سفارة ‎المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ‎مصر العربية ، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن سعودي ، حالته الطبية حرجة، من مطار ‎القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي؛ لاستكمال علاجه في ‎السعودية.


يأتي ذلك في إطار حرص حكومة السعودية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين .

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