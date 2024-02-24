مبلغ خيالي.. بيع ساعة 'قنبلة هيروشيما الذرية' في مزاد ببوسطن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في مزاد علني، تم بيع ساعة ذابت بقصف هيروشيما باليابان في 6 آب 1945، بأكثر من 31 ألف دولار.وتوقفت الساعة لحظة تفجير قنبلة ذرية على المدينة اليابانية – الساعة 8:15 صباحا – خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وفقا لدار مزادات "آر آر" في بوسطن.

وكان العرض الفائز في المزاد الذي انتهى يوم الخميس الماضي هو 31113 دولارا.

وتم انتشال الساعة من بين أنقاض هيروشيما، وتمثل لمحة من الدمار الهائل الذي خلفته أول قنبلة ذرية انفجرت فوق المدينة.

وتم بيع الساعة الصغيرة نحاسية اللون في مزاد علني إلى جانب مقتنيات أخرى ذات أهمية تاريخية، بحسب دار المزادات، علما أن الفائز بالمزاد تكتم على هويته.



روسيا اليوم