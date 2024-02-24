شاهد لحظة إنقاذ امرأة أمضت ثلاثة أيام محاصرة في فجوة خلف جدار بروسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أمضت امرأة شابة ثلاثة أيام محاصرة في فجوة ضيقة خلف جدار الطابق السفلي قبل أن يحررها رجال الإنقاذ أخيرًا بعد سماع صراخها طلباً للمساعدة

ووقع الحادث الغريب في منتجع سوتشي الروسي، حيث ذكرت وسائل إعلام أن الفتاة البالغة من العمر 22 عاما سقطت في فجوة ضيقة بين جدران المبنى على الرغم من أنه لم يكن من الواضح عدد الطوابق التي سقطت فيها لينتهي بها الأمر خلف المبنى.

وأخبرت الشابة رجال الإنقاذ أنها كانت تصرخ طلباً للمساعدة لمدة ثلاثة أيام قبل أن يسمعها أحد أخيراً ويتم إنقاذها.



وتُظهر اللقطات رجال الإنقاذ وهم يصنعون ثقبًا في جدار الطابق السفلي بمثقاب ويصلون إلى الشابة المنكوبة.

لبنان 24