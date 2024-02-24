ازمة البحر الاحمر ترفع أسعار عقود تأمين السفن في البحر الأحمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار عقود تأمين الشحن البحري، بشكل حاد مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات، بسبب هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر، الأمر الذي يعتبر إضافة إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.ومنذ 19 تشرين الثاني 2023، ينفّذ الحوثيون، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة.



وبحسب صندوق النقد الدولي، فأنّ النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريبا خلال عام واحد.

وقبل النزاع، كانت تعبر في المنطقة بين 12 و15% من التجارة العالمية، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.

وينبغي أن يكون لدى السفن التجارية ثلاثة أنواع من التأمين: تأمين على هيكل السفينة أي ضدّ الأضرار التي قد تلحق بها، وتأمين على شحناتها وأخيرا تأمين الحماية والتعويض الذي يتضمّن تغطية غير محدودة للأضرار التي قد تلحق بأطراف أخرى.