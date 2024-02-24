الصين تطلق قمراً اصطناعياً لتجارب تكنولوجيا الاتصالات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت الصين أمس بنجاح قمرا اصطناعيا لأغراض تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك من موقع وينتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية بمقاطعة جزيرة هاينان جنوبي البلاد.
وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أن الصاروخ تم إطلاقه في الساعة 19:30 (بتوقيت بكين) بواسطة صاروخ حامل من طراز“Long March-5 Y7”ودخل المدار المخطط له بنجاح.
ولفتت إلى أن القمر الاصطناعي سيستخدم بشكل أساسي في تجارب تكنولوجيا الاتصالات متعددة النطاقات وعالية السرعة، منوهة إلى أن هذه المهمة رقم 509 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".
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