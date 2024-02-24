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الصين تطلق قمراً اصطناعياً لتجارب تكنولوجيا الاتصالات

2/24/2024 1:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت الصين أمس بنجاح قمرا اصطناعيا لأغراض تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك من موقع وينتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية بمقاطعة جزيرة هاينان جنوبي البلاد.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أن الصاروخ تم إطلاقه في الساعة 19:30 (بتوقيت بكين) بواسطة صاروخ حامل من طراز“Long March-5 Y7”ودخل المدار المخطط له بنجاح.

ولفتت إلى أن القمر الاصطناعي سيستخدم بشكل أساسي في تجارب تكنولوجيا الاتصالات متعددة النطاقات وعالية السرعة، منوهة إلى أن هذه المهمة رقم 509 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".


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