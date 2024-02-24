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الشرطة الفدرالية الكندية تعلن تعرض شبكاتها لهجوم إلكتروني واسع

2/24/2024 1:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية الجمعة أنها تحقق في هجوم الكتروني واسع النطاق طال شبكاتها وتتصدى له في نفس الوقت.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الفدرالية ماري إيف بريتون في بيان إن انتهاكا بهذا الحجم مثير للقلق"، مضيفة أن القوة "تسيطر بنشاط" على الهجوم.

ولم تتوفر معلومات حول المصدر المشتبه به للهجوم.

وأطلقت الشرطة تحقيقا جنائيا في هذا الانتهاك وتعهدت "بمحاسبة المسؤولين".

وبمساعدة وكالة التشفير الوطنية الكندية التي تزود أوتاوا بأمن تكنولوجيا المعلومات واستخبارات الإشارات الأجنبية، قالت الشرطة إنها لا تزال تقوم بتقييم "حجم ونطاق الاختراق الأمني".

وأوضحت بريتون أن "الوضع يتطور بسرعة" مؤكدة عدم تأثير ذلك على الشرطة و"في هذا الوقت، لا توجد تداعيات معروفة على شركاء السلامة والأمن في كندا أو في الخارج".


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