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أستراليا تحث مئات الأشخاص على إخلاء مناطقهم بعد خروج حريق عن السيطرة

2/24/2024 1:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خرج حريق غابات في ولاية فيكتوريا الأسترالية عن السيطرة اليوم السبت، وطالبت السلطات مئات السكان في غرب الولاية بالمغادرة ورفعت التحذير من الخطر عند أعلى مستوى.

وجاء التحذير الطارئ بعد تراجع حدة حريق غابات آخر اندلع في الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل ماشية وتدمير ممتلكات وأجبر أكثر من ألفي شخص على مغادرة البلدات الغربية والتوجه إلى مدينة بالارات، على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.

والحريق الجديد يهدد مدينة أمفيثيتر الريفية التي يبلغ عدد سكانها 223 نسمة.

وقالت منظمة الطوارئ الخاصة بولاية فيكتوريا على موقعها على الإنترنت "إن المغادرة فورا هي الخيار الأكثر أمانا، قبل أن تصبح الأوضاع خطيرة للغاية"، وأضافت أن الحريق "ما زال خارج نطاق السيطرة".

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم السبت، أن ثلاثة منازل والعديد من المباني الملحقة دمرت الأسبوع الماضي في حالة طوارئ حرائق الغابات في فيكتوريا.

ويكافح نحو ألف من رجال الإطفاء تدعمهم أكثر من 50 طائرة الحرائق منذ اندلاعها.


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