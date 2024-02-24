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دراسة حديثة تكشف فائدة جديدة لتناول اللوز

2/24/2024 12:17:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت دراسة حديثة أن تناول اللوز قد يقلل من الشعور بألم العضلات أثناء التعافي من التمارين، كما يحسن الأداء الرياضي والبدني.

ونشرت الدراسة في مجلة التغذية السليمة، ولاحظت الدراسة أن المشاركين غير المدخنين كانوا يعانون من زيادة طفيفة في الوزن ونادراً ما ينغمسون في التمارين أو كانوا نشيطين بدنياً ولكنهم لم يكونوا رياضيين.

وفقًا لأحد الباحثين في الدراسة، ذكر أوليفر سي. ويتارد، كبير المحاضرين في كلية كينجز كوليدج لندن بالمملكة المتحدة، أن تناول وجبات خفيفة من اللوز يمكن أن يُنصح به لممارسي التمارين الرياضية من حين لآخر كطعام جيد قد يساعدهم هذا أيضًا على الحفاظ على اللياقة البدنية حتى بعد التعافي بعد التدريبات الرياضية القاسية.

لماذا يعتبر اللوز مفيدا للصحة؟
وفقا للدراسة، فإن اللوز مغذٍ بشكل طبيعي ويحتوي على البروتين والدهون الجيدة وفيتامين E ومضادات الأكسدة، كذلك اللوز يحتوي على البروتين والدهون الجيدة وفيتامين E المضاد للأكسدة وبالتالي، يمكن اعتباره جيدًا لممارسي الرياضة.

أثناء إجراء الدراسة، وجد الباحثون أن 25 شخصًا يعانون من زيادة الوزن قليلاً من الرجال والنساء في منتصف العمر أجروا اختبار الجري لمدة 30 دقيقة على المنحدرات بعد ثمانية أسابيع من تناول 57 غرامًا من اللوز الخام الكامل يوميًا.

ووجد الباحثون أن المشاركين شهدوا انخفاضًا بنسبة 25% تقريبًا في آلام العضلات أثناء أداء تمرين قوي مثل تحدي القفز العمودي أو وقت التعافي من التمارين لمدة 72 ساعة.


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