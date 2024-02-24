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مقتل 15 شخصاً جراء حريق بمبنى سكني في الصين

2/24/2024 12:17:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل 15 شخصا جراء اندلاع حريق بمبنى سكني في مدينة نانغينغ عاصمة مقاطعة غيانغسو بشرقي الصين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية نقلا عن الحكومة المحلية صباح اليوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن إدارة الإطفاء المحلية تلقت إنذارا بشأن الحريق في مبنى سكني بمنطقة يوهواتي في حوالي الساعة 04.39 من صباح يوم أمس الجمعة.

وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد النيران في حوالي الساعة السادسة صباحا، وانتهت عملية البحث والإنقاذ في مكان الحادث في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر.

كما يتلقى 44 مصابا العلاج في المستشفيات، وفقا للوكالة.

وأظهر تحقيق أولي أن الحريق اندلع في الطابق الأول من المبنى. ولا تزال السلطات تجري المزيد من التحقيقات للكشف عن سبب الحريق.


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