انفجارات في مدينة ليبيتسك الروسية وحريق في مصنع للصلب

وقعت انفجارات في مدينة ليبيتسك، غرب روسيا، التي تبعد نحو 400 كيلومتر عن العاصمة موسكو مساء الجمعة، ما تسبب في اندلاع حريق كبير في مصنع للصلب.

وقال حاكم المنطقة ايغور ارتامونوف على تطبيق تليغرام إن الحريق اندلع في مصنع "نوفوليبيتسك" للمعادن وتم إخماده بالفعل. وأضاف أنه لا يوجد أي تهديد من انبعاث مواد خطرة.

وأوضح الحاكم أن قوات الأمن تحقق في معلومات غير مؤكدة بأن الحريق بدأ بسبب سقوط طائرة.

وأفادت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" نقلا عن شهود عيان، أنه تم سماع دوى عدة انفجارات فوق ليبيتسك قبل اندلاع الحريق.

في غضون ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في موسكو أن مسيرات أوكرانية شنت هجمات جديدة في روسيا في منطقة تولا على بعد 150 كيلومترا جنوب موسكو وفي كورسك بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وتم اعتراض العديد من المسيرات وتدميرها بواسطة الدفاعات الجوية.





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