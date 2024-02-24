غارتان إسرائيليتان على جبل بلاط جنوب لبنان

غارتان إسرائيليتان على جبل بلاط جنوب لبنان
التاريخ
2/24/2024 12:07:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن طائرات حربية إسرائيلية شنت -مساء الجمعة- غارتين على بلدة جبل بلاط جنوب لبنان.
وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال في بيان "إن طائراته أغارت على عدة بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة اللبونة، وعلى مبنى عسكري في منطقة كفر كلا".
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