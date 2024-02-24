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الرئيس البرازيلي يجدد اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة

2/24/2024 12:07:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - جدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اتهامه لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.


وقال الرئيس دا سيلفا، خلال فعالية في ريو دي جانيرو، أمس الجمعة، "إن ما تفعله إسرائيل ليس حربا، إنها إبادة جماعية، لأنها تقتل نساء وأطفالا".


وأضاف: هذه إبادة جماعية. ثمة آلاف من الأطفال القتلى، وآلاف من المفقودين. ليس الجنود هم الذين يموتون، بل نساء وأطفال في المستشفى. إذا لم تكُن هذه إبادة جماعية، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية!


وقد تمسك دا سيلفا بموقفه، مشددا مرارا على مصطلح "الإبادة الجماعية".


وقال: من غير المقبول أن يبيت الأطفال والنساء في غزة من دون الحصول على طعام أو حتى حليب.


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