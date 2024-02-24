تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ، حيث تنخفض قليلا درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة خاصة الجنوبية والشرقية، قد تكون غزيرة احيانا في أجزاء من جنوب وشرق المملكة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد احياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وفق الارصاد الجوي.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية ان فرصة الهطول المطري ستضعف ليلا، باستثناء المناطق الشرقية من المملكة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب وشرق المملكة ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

