Saturday, 24 February 2024 09:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابات في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم المغازي

2/24/2024 12:07:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم المغازي، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.


كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.


MENAFN24022024000208011052ID1107893143

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث