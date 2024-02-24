إصابات في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم المغازي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم المغازي، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
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