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انفجارات قرب محطة زابوريجيا النووية ..والوكالة الذرية تحذر من كارثة

2/24/2024 12:07:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى "أقصى درجات ضبط النفس" بعد سلسلة انفجارات وقعت هذا الأسبوع قرب محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا.
ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية هي الأكبر من نوعها في أوروبا، وتدور في محيطها معارك منذ أن سيطرت القوات الروسية عليها في مارس 2022، وسط اتهامات متبادلة بين كييف وموسكو بتعريض أمنها للخطر.
وجاء في بيان لغروسي أن خبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "متمركزين في محطة زابوريجيا أفادوا بسماع انفجارات يومية في الأسبوع الماضي، بما في ذلك انفجار في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي يبدو أنه وقع قرب المحطة".
وسمع دوي انفجارات عدة أحدها "قوي على نحو غير اعتيادي، ما يشير إلى أنه وقع على مقربة من الموقع".













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