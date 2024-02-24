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الجيش الأميركي: دمرنا 7 صواريخ كروز كانت معدة للانطلاق من مناطق الحوثيين

2/24/2024 12:07:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إن قواتها دمرت 7 صواريخ كروز كانت معدة للإطلاق من مناطق الحوثيين تجاه أهداف بالبحر الأحمر.


وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أكدت ان "عدوان أميركي بريطاني استهدف بغارتين مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة".


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