الجيش الأميركي: دمرنا 7 صواريخ كروز كانت معدة للانطلاق من مناطق الحوثيين

الجيش الأميركي: دمرنا 7 صواريخ كروز كانت معدة للانطلاق من مناطق الحوثيين
التاريخ
2/24/2024 12:07:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إن قواتها دمرت 7 صواريخ كروز كانت معدة للإطلاق من مناطق الحوثيين تجاه أهداف بالبحر الأحمر.
وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أكدت ان "عدوان أميركي بريطاني استهدف بغارتين مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة".
MENAFN24022024000208011052ID1107893141
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.