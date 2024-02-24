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انخفاض أرباح كهرباء اربد قبل الضريبة إلى نحو 13.6 مليون دينار

2/24/2024 12:07:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أرباح شركة كهرباء اربد قبل الضريبة العام الماضي إلى قرابة 13.6 مليون دينار مقارنة مع أرباح عام 2022 البالغة نحو 28.8 مليون دينار.
كما انخفض صافي أرباح الشركة العام الماضي قرابة 9.2 مليون دينار مقارنة مع 20.7 مليون دينار لفترة المقارنة.
وقالت الشركة في افصاح لها على موقع بورصة عمان، إن إجمالي الربح التشغيلي للشركة انخفض إلى نحو 55.8 مليون دينار عما سجله في عام 2022 والبالغ آنذاك 68.7 مليون دينار .













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