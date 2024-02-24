انخفاض أرباح كهرباء اربد قبل الضريبة إلى نحو 13.6 مليون دينار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أرباح شركة كهرباء اربد قبل الضريبة العام الماضي إلى قرابة 13.6 مليون دينار مقارنة مع أرباح عام 2022 البالغة نحو 28.8 مليون دينار.
كما انخفض صافي أرباح الشركة العام الماضي قرابة 9.2 مليون دينار مقارنة مع 20.7 مليون دينار لفترة المقارنة.
وقالت الشركة في افصاح لها على موقع بورصة عمان، إن إجمالي الربح التشغيلي للشركة انخفض إلى نحو 55.8 مليون دينار عما سجله في عام 2022 والبالغ آنذاك 68.7 مليون دينار .
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