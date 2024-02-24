وقفة بمخيم جباليا تحذر من المجاعة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر جديدة في غزة مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ141، كان أبرزها مجزرة دير البلح (وسط) التي راح ضحيتها 26 شهيدا وعشرات المصابين، كما استمرت قوات الاحتلال في اقتحاماتها ومداهماتها الليلية لمختلف مناطق وبلدات الضفة الغربية.

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