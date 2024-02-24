وقفة بمخيم جباليا تحذر من المجاعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم فلسطينيون من مخيم جباليا في شمال قطاع غزة وقفة أكدوا خلالها أنهم يعانون من مجاعة حقيقية، وأن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية هدفه دفعهم للنزوح لجنوب القطاع.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر جديدة في غزة مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ141، كان أبرزها مجزرة دير البلح (وسط) التي راح ضحيتها 26 شهيدا وعشرات المصابين، كما استمرت قوات الاحتلال في اقتحاماتها ومداهماتها الليلية لمختلف مناطق وبلدات الضفة الغربية.
MENAFN24022024000208011052ID1107893137
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.