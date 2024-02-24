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وقفة بمخيم جباليا تحذر من المجاعة

2/24/2024 12:07:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم فلسطينيون من مخيم جباليا في شمال قطاع غزة وقفة أكدوا خلالها أنهم يعانون من مجاعة حقيقية، وأن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية هدفه دفعهم للنزوح لجنوب القطاع.


ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر جديدة في غزة مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ141، كان أبرزها مجزرة دير البلح (وسط) التي راح ضحيتها 26 شهيدا وعشرات المصابين، كما استمرت قوات الاحتلال في اقتحاماتها ومداهماتها الليلية لمختلف مناطق وبلدات الضفة الغربية.

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