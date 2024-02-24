قلق يحاصر مسؤولي الفيدرالي الامريكي وسط تحذيرات من خفض سريع للفائدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر عدد من صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت مبكر جدا أو أكثر من اللازم، في أعقاب البيانات الأخيرة التي أظهرت أن التضخم ظل مرتفعا بشكل غير متوقع في كانون الثاني الماضي.



وكررت تعليقاتهم محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر الأربعاء الماضي،والذي أظهر أن معظم مسؤولي البنك المركزي كانوا قلقين بشأن مخاطر أن التحرك بسرعة كبيرة لخفض أسعار الفائدة قد يسمح للتضخم بالارتفاع مرة أخرى بعد أن انخفض بشكل كبير في العام الماضي.



ولم يكن هناك سوى "اثنين" من صناع السياسات الذين يشعرون بالقلق إزاء خطر مختلف: وهو أن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة أطول مما ينبغي قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وربما يؤدي إلى الركود.



وعنون عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، نسخة مكتوبة من التصريحات التي ألقاها قائلا: "ما هذا الاندفاع؟"، وقال: "نحتاج إلى التحقق من أن التقدم في التضخم الذي شهدناه في النصف الأخير من 2023 سيستمر، وهذا يعني أنه ليس هناك اندفاع لبدء خفض أسعار الفائدة".



وانخفض التضخم من ذروته البالغة 7.1% في 2022، وفقا للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 2.6 % فقط لعام 2023 بأكمله.



وفي النصف الثاني من العام الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2 % فقط بمعدل سنوي، وهو ما يتوافق مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومع ذلك ارتفعت أسعار المستهلكين باستثناء فئات المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، في الفترة من كانون الأول إلى كانون الثاني بأكبر وتيرة في 8 أشهر، وهي زيادة سريعة غير متوقعة.

وقال والر: "إن أرقام كانون الثاني ربما كانت مدفوعة بمراوغات لمرة واحدة - حيث رفع عديد من الشركات الأسعار في بداية العام - أو قد تشير إلى أن التضخم أكثر ثباتا مما كنا نعتقد".



يتوقع عديد من الاقتصاديين أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أول خفض له في ايار أو حزيران القادم، على الرغم من أن تعليقات والر قد تغير تلك التوقعات.



وأضاف والر: "إنه لا يزال يتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض، ويعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا على خفض سعر الفائدة هذا العام"، لكنه أشار إلى أن خطر بقاء التضخم فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 % أكبر من احتمال انخفاضه إلى ما دون هذا الرقم.