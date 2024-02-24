توقع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو خلال 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت توقعات التضخم بين مستهلكي منطقة اليورو للعام المقبل، واستقرت لمدة 3 سنوات، ما يزيد من الأدلة على أن المرحلة الأخيرة من كبح نمو الأسعار قد تكون صعبة، بحسب ما أظهره مسح جديد للبنك المركزي الأوروبي.وانخفض التضخم على نحو سريع في العام الماضي، ويسجل الآن أقل بقليل من 3%، لكن "المركزي الأوروبي"، قال: إنه قد يستغرق أكثر من عام آخر لينخفض إلى هدفه عند 2 %، على الرغم من سلسلة قياسية من رفع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الضعيف.



وقال المركزي الأوروبي، استنادا إلى مسح شمل 19 ألفا من البالغين في 11 دولة عضو بمنطقة اليورو، إن متوسط التوقعات للتضخم في الـ12 شهرا المقبلة ارتفع إلى 3.3 % في كانون الثاني مقارنة مع 3.2 % في كانون الأول ، فيما ظلت التوقعات للأعوام الثلاثة المقبلة دون تغيير عند 2.5 %.

