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انخفاض أسعار النفط عالمياً 3% وبرنت يُسجل 81.6 دولاراً للبرميل

2/24/2024 12:07:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط 3% تقريبا عند التسوية، وسجلت خسائر أسبوعية بعدما أشار أحد صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل شهرين آخرين على الأقل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.05 دولار أو 2.5 % إلى 81.62 دولار للبرميل عند التسوية، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.12 دولار أو 2.7 % إلى 76.49 دولار.
وهبط برنت خلال الأسبوع 2% بينما هبط الخام الأمريكي أكثر من 3%، لكن مؤشرات الطلب الجيد على الوقود والمخاوف المتعلقة بالإمدادات قد تؤدي إلى انتعاش الأسعار في الأيام المقبلة.













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