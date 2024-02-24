مقتل 8 أشخاص اثر الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في البرازيل

مقتل 8 أشخاص اثر الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في البرازيل
التاريخ
2/24/2024 12:07:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على ولاية ريو دي جانيرو في البرازيل.
وبيّنت السلطات البرازيلية أن أكثر من 100 شخص نزحوا من منازلهم في جميع أرجاء الولاية، مشيرةً إلى أن حكومة الولاية حذّرت من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في 10 مدن بالولاية.
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