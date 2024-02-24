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مقتل 8 أشخاص اثر الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في البرازيل

2/24/2024 12:07:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على ولاية ريو دي جانيرو في البرازيل.


وبيّنت السلطات البرازيلية أن أكثر من 100 شخص نزحوا من منازلهم في جميع أرجاء الولاية، مشيرةً إلى أن حكومة الولاية حذّرت من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في 10 مدن بالولاية.

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