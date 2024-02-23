Saturday, 24 February 2024 08:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة تنسيق عمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية

2/23/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 23 – 2 (كونا) -- وقعت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة "وثيقة تنسيق عمل" مع الاتحاد الأوروبي تتيح للمملكة المتحدة الحصول على المزيد من المعلومات الاستخباراتية للتصدي للهجرة غير الشرعية وتعزيز أمن حدود الجانبين.
ونقلت وزارة الداخلية البريطانية في بيان عن الوزير جيمس كليفرلي القول "تعتزم الحكومة كسر نموذج تهريب العصابات وإنهاء سوء استغلال نظامنا الخاص باللاجئين ووقف القوارب" مشيرا إلى أن نسبة عبور قوارب المهاجرين غير الشرعيين تراجعت بواقع الثلث.
وحذر الوزير كليفرلي من ان الجريمة المنظمة للهجرة غير الشرعية وتهريب الأفراد يتطلبان حلولا مشتركة.
وأوضح البيان ان هذه الخطة طويلة الأمد تعزز الالتزام بالتعاون الوطيد للتصدي للجريمة المنظمة للهجرة غير الشرعية وحماية امن الحدود البريطانية - الأوروبية. (النهاية)

ن ب ش / م م ج




MENAFN23022024000071011013ID1107893084

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث