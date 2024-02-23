بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة تنسيق عمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 23 – 2 (كونا) -- وقعت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة "وثيقة تنسيق عمل" مع الاتحاد الأوروبي تتيح للمملكة المتحدة الحصول على المزيد من المعلومات الاستخباراتية للتصدي للهجرة غير الشرعية وتعزيز أمن حدود الجانبين.
ونقلت وزارة الداخلية البريطانية في بيان عن الوزير جيمس كليفرلي القول "تعتزم الحكومة كسر نموذج تهريب العصابات وإنهاء سوء استغلال نظامنا الخاص باللاجئين ووقف القوارب" مشيرا إلى أن نسبة عبور قوارب المهاجرين غير الشرعيين تراجعت بواقع الثلث.
وحذر الوزير كليفرلي من ان الجريمة المنظمة للهجرة غير الشرعية وتهريب الأفراد يتطلبان حلولا مشتركة.
وأوضح البيان ان هذه الخطة طويلة الأمد تعزز الالتزام بالتعاون الوطيد للتصدي للجريمة المنظمة للهجرة غير الشرعية وحماية امن الحدود البريطانية - الأوروبية. (النهاية)
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