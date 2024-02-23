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محكمة في فيينا تدين مستشار النمسا السابق وتنهي طموحاته السياسية

2/23/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 23 - 2 (كونا) -- دانت إحدى المحاكم في فيينا اليوم الجمعة المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس بسبب إدلائه ببيانات كاذبة امام لجنة تحقيق برلمانية في عام 2020 بشان أعمال فساد مالي ما يعرقل عودته الى الحكم وربما يمثل نهاية لمسيرته السياسية.
وأصدر قاضي المحكمة حكما بالسجن لمدة ثمانية اشهر مع وقف التنفيذ على المستشار النمساوي ورئيس حزب الشعب المحافظ السابق كورتس والذي احدث ثورة في السياسة الاوروبية عام 2017 بصفته أصغر رئيس حكومة في العالم.
وجاء في حيثيات الحكم ان كورتس تعمد الادلاء بشهادة زور أمام لجنة التحقيق البرلمانية لأسباب سياسية في محاولة لإبعاد شبهة الاحتيال المالي عنه.
ومن شأن اصدار حكم الادانة ان يلقي بظلال عميقة على حزب الشعب المحافظ الذي يتولى السلطة في النمسا منذ عام 1987 لاسيما ان البلاد تستعد للانتخابات البرلمانية العامة في الخريف القادم حيث يتوقع ان تتراجع شعبية هذا الحزب لصالح احزاب المعارضة لاسيما من اليمين المتطرف.
وفي اول رد فعل من حزب الشعب الحاكم في النمسا اعرب الامين العام للحزب كريستيان ستوكر عن مشاعر الصدمة جراء الحكم بالادانة ضد كورتس ومساعده بيرنهارد بونيلي وقال انه حكم غير متوقع ومن المؤسف ان المحكمة ورغم تبرئة كورتس من عدة اتهامات تم توجيهها له الا انها تمسكت بنقطة واحدة لادانته.
وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي ان بيرنهارد بونيلي مدير مكتب المستشار السابق تمت إدانته ايضا بنفس التهمة الثابتة في حق كورتس بالكذب وحكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتبرئته أيضا من التهم الأخرى. (النهاية)

ع م ق / ر ج




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