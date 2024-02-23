محكمة في فيينا تدين مستشار النمسا السابق وتنهي طموحاته السياسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 23 - 2 (كونا) -- دانت إحدى المحاكم في فيينا اليوم الجمعة المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس بسبب إدلائه ببيانات كاذبة امام لجنة تحقيق برلمانية في عام 2020 بشان أعمال فساد مالي ما يعرقل عودته الى الحكم وربما يمثل نهاية لمسيرته السياسية.
وأصدر قاضي المحكمة حكما بالسجن لمدة ثمانية اشهر مع وقف التنفيذ على المستشار النمساوي ورئيس حزب الشعب المحافظ السابق كورتس والذي احدث ثورة في السياسة الاوروبية عام 2017 بصفته أصغر رئيس حكومة في العالم.
وجاء في حيثيات الحكم ان كورتس تعمد الادلاء بشهادة زور أمام لجنة التحقيق البرلمانية لأسباب سياسية في محاولة لإبعاد شبهة الاحتيال المالي عنه.
ومن شأن اصدار حكم الادانة ان يلقي بظلال عميقة على حزب الشعب المحافظ الذي يتولى السلطة في النمسا منذ عام 1987 لاسيما ان البلاد تستعد للانتخابات البرلمانية العامة في الخريف القادم حيث يتوقع ان تتراجع شعبية هذا الحزب لصالح احزاب المعارضة لاسيما من اليمين المتطرف.
وفي اول رد فعل من حزب الشعب الحاكم في النمسا اعرب الامين العام للحزب كريستيان ستوكر عن مشاعر الصدمة جراء الحكم بالادانة ضد كورتس ومساعده بيرنهارد بونيلي وقال انه حكم غير متوقع ومن المؤسف ان المحكمة ورغم تبرئة كورتس من عدة اتهامات تم توجيهها له الا انها تمسكت بنقطة واحدة لادانته.
وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي ان بيرنهارد بونيلي مدير مكتب المستشار السابق تمت إدانته ايضا بنفس التهمة الثابتة في حق كورتس بالكذب وحكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتبرئته أيضا من التهم الأخرى. (النهاية)
ع م ق / ر ج
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