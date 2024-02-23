وزير الخارجية الأمريكي: توسيع المستوطنات في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة معارضة واشنطن "الصارمة" لأي توسيع لمستوطنات الكيان الإسرائيلي المحتل في الضفة الغربية مشيرا الى كونها تتعارض كذلك مع القانون الدولي.
كلام بلينكن جاء في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس التي يختتم فيها اليوم زيارة إلى البرازيل والأرجنتين استهلها الثلاثاء الماضي.
وقال بلينكن "لطالما اعتبرت السياسة الأمريكية طويلة الأمد في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء أن (بناء) مستوطنات جديدة يؤدي إلى نتائج عكسية في التوصل إلى سلام دائم".
وشدد على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تتمسك بمعارضة حازمة للتوسع الاستيطاني" معربا عن "خيبة الأمل" إزاء التقارير التي تفيد بأن الكيان الإسرائيلي المحتل يخطط للقيام بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
وتظهر تصريحات بلينكن تباينا جذريا بين موقفي إدارتي الرئيس بايدن وسلفه دونالد ترامب والتي عبر عنها وزير الخارجية السابق مايك بومبيو في نوفمبر 2019 عندما قال في إعلان لنتيجة مراجعة سياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما "بعد دراسة متأنية لجميع جوانب الجدل القانوني (وجدنا) أن إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".
من جانبه نفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي صحة التحليلات التي اعتبرت تصريحات بلينكن "بمثابة تراجع" عن المقاربة الأمريكية لمسألة توسيع المستوطنات بالضفة الغربية مؤكدا أنها بعكس ذلك "تعيد التأكيد على السياسة التي خالفتها إدارة ترامب".
وقال كيربي في إيجاز صحفي عبر الإنترنت إن تعليقات بلينكن حددت "الموقف الذي كان ثابتا عبر الإدارات الجمهورية والديمقراطية" مؤكدا "إذا كانت هناك إدارة غير متسقة (مع السياسة الأمريكية المعتمدة) فهي الإدارة السابقة". (النهاية)
ر س ر / ر ج
MENAFN23022024000071011013ID1107893082
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.