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وزير الخارجية الأمريكي: توسيع المستوطنات في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي

2/23/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة معارضة واشنطن "الصارمة" لأي توسيع لمستوطنات الكيان الإسرائيلي المحتل في الضفة الغربية مشيرا الى كونها تتعارض كذلك مع القانون الدولي.
كلام بلينكن جاء في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس التي يختتم فيها اليوم زيارة إلى البرازيل والأرجنتين استهلها الثلاثاء الماضي.
وقال بلينكن "لطالما اعتبرت السياسة الأمريكية طويلة الأمد في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء أن (بناء) مستوطنات جديدة يؤدي إلى نتائج عكسية في التوصل إلى سلام دائم".
وشدد على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تتمسك بمعارضة حازمة للتوسع الاستيطاني" معربا عن "خيبة الأمل" إزاء التقارير التي تفيد بأن الكيان الإسرائيلي المحتل يخطط للقيام بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
وتظهر تصريحات بلينكن تباينا جذريا بين موقفي إدارتي الرئيس بايدن وسلفه دونالد ترامب والتي عبر عنها وزير الخارجية السابق مايك بومبيو في نوفمبر 2019 عندما قال في إعلان لنتيجة مراجعة سياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما "بعد دراسة متأنية لجميع جوانب الجدل القانوني (وجدنا) أن إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".
من جانبه نفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي صحة التحليلات التي اعتبرت تصريحات بلينكن "بمثابة تراجع" عن المقاربة الأمريكية لمسألة توسيع المستوطنات بالضفة الغربية مؤكدا أنها بعكس ذلك "تعيد التأكيد على السياسة التي خالفتها إدارة ترامب".
وقال كيربي في إيجاز صحفي عبر الإنترنت إن تعليقات بلينكن حددت "الموقف الذي كان ثابتا عبر الإدارات الجمهورية والديمقراطية" مؤكدا "إذا كانت هناك إدارة غير متسقة (مع السياسة الأمريكية المعتمدة) فهي الإدارة السابقة". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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