الجيش الأمريكي: الحوثيون نفذوا هجمات جديدة بطائرات مسيرة في البحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 2 (كونا) -- أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط اليوم الجمعة ثلاث طائرات مسيرة انتحارية تابعة للحوثيين كانت على مقربة من سفن تجارية في البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان "في 23 فبراير بين الساعة 30ر3 والساعة 5 صباحا أسقطت قوات القيادة ثلاث طائرات مسيرة للحوثيين هجومية ذات اتجاه واحد (انتحارية) بالقرب من عدة سفن تجارية تعمل في البحر الأحمر ولم يكن هناك ضرر على أية سفن".
وأضافت القيادة العاملة في الشرق الأوسط أنها شنت أمس الخميس ضربات "للدفاع عن النفس" ضد أربع طائرات حوثية مسيرة وصاروخي كروز متنقلين مضادين للسفن "تم إعدادهما للاطلاق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر".
وذكرت أن الطائرات المسيرة والصاروخين كانوا "يمثلون تهديدا وشيكا على السفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة" مشيرة إلى أن هذه الضربات "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا". (النهاية)
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