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الجيش الأمريكي: الحوثيون نفذوا هجمات جديدة بطائرات مسيرة في البحر الأحمر

2/23/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 2 (كونا) -- أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط اليوم الجمعة ثلاث طائرات مسيرة انتحارية تابعة للحوثيين كانت على مقربة من سفن تجارية في البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان "في 23 فبراير بين الساعة 30ر3 والساعة 5 صباحا أسقطت قوات القيادة ثلاث طائرات مسيرة للحوثيين هجومية ذات اتجاه واحد (انتحارية) بالقرب من عدة سفن تجارية تعمل في البحر الأحمر ولم يكن هناك ضرر على أية سفن".
وأضافت القيادة العاملة في الشرق الأوسط أنها شنت أمس الخميس ضربات "للدفاع عن النفس" ضد أربع طائرات حوثية مسيرة وصاروخي كروز متنقلين مضادين للسفن "تم إعدادهما للاطلاق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر".
وذكرت أن الطائرات المسيرة والصاروخين كانوا "يمثلون تهديدا وشيكا على السفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة" مشيرة إلى أن هذه الضربات "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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