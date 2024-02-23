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فرنسا والولايات المتحدة تؤكدان ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

2/23/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 23 - 2 (كونا) -- اكدت فرنسا والولايات المتحدة اليوم الجمعة على الضرورة "الملحة" لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بهدف تلبية الاحتياجات الهائلة للسكان هناك.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان ان الرئيس ايمانويل ماكرون أشار في اتصال هاتفي مع نظيره الامريكي جو بايدن إلى معارضته لإطلاق عملية إسرائيلية في رفح وضرورة وقف إطلاق النار حيث اتفق الزعيمان على أهمية "التوصل دون تأخير إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن وهو ما يسمح بوقف القتال وتهدئة التصعيد الإقليمي".
كما أكدا من جديد تصميمهم المشترك على تجنب اندلاع حريق إقليمي وخاصة في لبنان.
وفيما يتعلق بالحرب في اوكرانيا شدد الطرفان على ضرورة مواصلة تعزيز الدعم لأوكرانيا لمساعدتها على هزيمة "الحرب العدوانية الروسية".
وعرض ماكرون لنظيره بايدن أهداف المؤتمر الدولي لدعم أوكرانيا والذي يقام يوم الاثنين القادم في العاصمة باريس مع مجموعة من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم الوزاريين في هذا الإطار.
وناقش الرئيسان المناسبات الفرنسية الأمريكية المقبلة ولا سيما احتمال إحياء ذكرى إنزال النورماندي. (النهاية)

م ع / ر ج



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