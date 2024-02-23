فرنسا والولايات المتحدة تؤكدان ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 23 - 2 (كونا) -- اكدت فرنسا والولايات المتحدة اليوم الجمعة على الضرورة "الملحة" لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بهدف تلبية الاحتياجات الهائلة للسكان هناك.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان ان الرئيس ايمانويل ماكرون أشار في اتصال هاتفي مع نظيره الامريكي جو بايدن إلى معارضته لإطلاق عملية إسرائيلية في رفح وضرورة وقف إطلاق النار حيث اتفق الزعيمان على أهمية "التوصل دون تأخير إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن وهو ما يسمح بوقف القتال وتهدئة التصعيد الإقليمي".
كما أكدا من جديد تصميمهم المشترك على تجنب اندلاع حريق إقليمي وخاصة في لبنان.
وفيما يتعلق بالحرب في اوكرانيا شدد الطرفان على ضرورة مواصلة تعزيز الدعم لأوكرانيا لمساعدتها على هزيمة "الحرب العدوانية الروسية".
وعرض ماكرون لنظيره بايدن أهداف المؤتمر الدولي لدعم أوكرانيا والذي يقام يوم الاثنين القادم في العاصمة باريس مع مجموعة من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم الوزاريين في هذا الإطار.
وناقش الرئيسان المناسبات الفرنسية الأمريكية المقبلة ولا سيما احتمال إحياء ذكرى إنزال النورماندي. (النهاية)
م ع / ر ج
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