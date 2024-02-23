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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2/23/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3139233 واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن فرض أكثر من 500 عقوبة على موسكو في إجراء وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه "حزمة العقوبات الأكبر" على موسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل عامين.
3139228 مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول إن عدد ضحايا الحريق الذي دمر مبنيين سكنيين في مدينة (فالنسيا) شرقي البلاد ارتفع إلى خمسة قتلى فيما بدأ البحث عن 14 آخرين في عداد المفقودين.
3139248 واشنطن - وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يؤكد معارضة واشنطن "الصارمة" لأي توسيع لمستوطنات الكيان الإسرائيلي المحتل في الضفة الغربية مشيرا الى كونها تتعارض كذلك مع القانون الدولي.
3139247 فيينا - إحدى المحاكم في فيينا تدين المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس بسبب إدلائه ببيانات كاذبة امام لجنة تحقيق برلمانية في عام 2020 بشأن أعمال فساد مالي ما يعرقل عودته الى الحكم وربما يمثل نهاية لمسيرته السياسية. (النهاية)

ر ج



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