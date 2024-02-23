موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3139233 واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن فرض أكثر من 500 عقوبة على موسكو في إجراء وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه "حزمة العقوبات الأكبر" على موسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل عامين.
3139228 مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول إن عدد ضحايا الحريق الذي دمر مبنيين سكنيين في مدينة (فالنسيا) شرقي البلاد ارتفع إلى خمسة قتلى فيما بدأ البحث عن 14 آخرين في عداد المفقودين.
3139248 واشنطن - وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يؤكد معارضة واشنطن "الصارمة" لأي توسيع لمستوطنات الكيان الإسرائيلي المحتل في الضفة الغربية مشيرا الى كونها تتعارض كذلك مع القانون الدولي.
3139247 فيينا - إحدى المحاكم في فيينا تدين المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس بسبب إدلائه ببيانات كاذبة امام لجنة تحقيق برلمانية في عام 2020 بشأن أعمال فساد مالي ما يعرقل عودته الى الحكم وربما يمثل نهاية لمسيرته السياسية. (النهاية)
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