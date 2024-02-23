خبراء أمميون: تسليح إسرائيل انتهاك للقانون الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 24 شباط (بترا)- أكد 30 خبيرا أمميا مستقلا في بيان صدر مساء أمس إن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ويجب أن يتوقف على الفور.

وقال البيان إن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة محظور حتى إذا لم تكن الدولة المصدرة تنوي أن تستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقينا أنها ستستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك، داعيا جميع الدول لضمان احترام القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف الصراع المسلح بموجب معاهدات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي.

وشدد البيان على وجوب امتناع الدول عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو قطع غيار إذا كان من المتوقع أنها ستستخدم لانتهاك القانون الدولي.

ورحب الخبراء بقرار محكمة الاستئناف الهولندية يوم 12 شباط الجاري الذي يأمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرات الحربية من طراز "أف-35" لإسرائيل، لوجود خطر واضح لاستخدام تلك الأجزاء في ارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في ظل وجود مؤشرات كثيرة على أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد غير قليل من الحالات.

وحث البيان الدول على الوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى إسرائيل بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.

وقال الخبراء إن الحاجة لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، تعززت بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني بشأن وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية في غزة والضرر الخطير المستمر على المدنيين منذ ذلك الوقت.

وأشاروا إلى أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، تحتم على الدول الأطراف استخدام كل السبل المتاحة لها بشكل معقول لمنع ارتكاب إبادة جماعية في دولة أخرى بقدر الإمكان، وأن ذلك يتطلب وقف تصدير الأسلحة في ظل الظروف الراهنة.

إلى ذلك، طالبت عضو البرلمان الأوروبي كلير دالي بالتحقيق في التقارير التي تحدثت بشأن "الاعتداء والعنف الجنسي ضد النساء الفلسطينيات أثناء الاحتجاز من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والقتل خارج نطاق القانون والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة "، وضرورة " الإصغاء إلى دعوة خبراء الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل" بهذ الشأن.

وكان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طالبوا الاسبوع الماضي، بإجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال في هذه الادعاءات.

-- (بترا)

م د/ف ج

24/02/2024 07:09:30

