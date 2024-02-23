ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية لبنك القاهرة عمان إلى نحو 30 مليون دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط(بترا)- ارتفعت مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لبنك القاهرة عمان العام الماضي إلى نحو 30 مليون دينار مقارنة مع 15.5 مليون دينار مخصصات لعام 2022.

وانخفضت أرباح البنك قبل الضريبة العام الماضي إلى نحو51.4 مليون دينار مقارنة مع أرباح عام 2022 ، والبالغة 52.6 مليون دينار .

وقال البنك في افصاح على موقع بورصة عمان إن صافي الأرباح بعد الضريبة للعام الماضي بلغ نحو 35 مليون دينار.

وبلغت قيمة الفوائد الدائنة ما مجموعة 239.5 مليون دينار، في حين بلغت الفوائد المدينة قرابة 98 مليون دينار ليصل صافي ايرادات الفوائد قرابة 141.4 مليون دينار العام الماضي.

وبحسب الافصاح، كانت حصة السهم الواحد من ربح العام الماضي العائد لمساهمي البنك 0.186 دينار للسهم .

وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين للبنك العام الماضي قرابة 3.883 مليار دينار، مرتفعا عما سجلته عام 2022، والبالغة 3.674 مليار دينار.

--(بترا)

رش/ف ج

24/02/2024 06:57:24

