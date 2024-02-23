ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية لبنك القاهرة عمان إلى نحو 30 مليون دينار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط(بترا)- ارتفعت مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لبنك القاهرة عمان العام الماضي إلى نحو 30 مليون دينار مقارنة مع 15.5 مليون دينار مخصصات لعام 2022.
وانخفضت أرباح البنك قبل الضريبة العام الماضي إلى نحو51.4 مليون دينار مقارنة مع أرباح عام 2022 ، والبالغة 52.6 مليون دينار .
وقال البنك في افصاح على موقع بورصة عمان إن صافي الأرباح بعد الضريبة للعام الماضي بلغ نحو 35 مليون دينار.
وبلغت قيمة الفوائد الدائنة ما مجموعة 239.5 مليون دينار، في حين بلغت الفوائد المدينة قرابة 98 مليون دينار ليصل صافي ايرادات الفوائد قرابة 141.4 مليون دينار العام الماضي.
وبحسب الافصاح، كانت حصة السهم الواحد من ربح العام الماضي العائد لمساهمي البنك 0.186 دينار للسهم .
وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين للبنك العام الماضي قرابة 3.883 مليار دينار، مرتفعا عما سجلته عام 2022، والبالغة 3.674 مليار دينار.
--(بترا)
رش/ف ج
24/02/2024 06:57:24
MENAFN23022024000117011021ID1107893077
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