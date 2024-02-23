8.6 مليون دينار اجمالي ارباح التسهيلات التجارية العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- بلغت أرباح شركة التسهيلات التجارية قبل الضريبة العام الماضي قرابة 8.6 مليون دينار مقارنة مع أرباح عام 2022، والبالغة 5.6 مليون دينار، في حين بلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي نحو 6.1 مليون دينار .

و كانـت ربحيـة السـهم 0.374 دينـار أردني لكل سـهم عام 2023 مقارنـة بربحيـة 0.242 دينـار أردني لكل سـهم عام 2022.

وقالت الشركة في افصاح على موقع بورصة عمان إن مخصص الخسائر الائتمانية للموجودات المالية بلغ نحو 809 الف دينار مقارنة مع 2.9 مليون دينار لفترة المقارنة .

وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين للشركة للعام الماضي نحو 119 مليون دينار مقارنة مع 96.2 مليون دينار عام 2022.

يذكر أن رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع يبلغ 16 مليون دينار.

--(بترا)

رش/ف ج

24/02/2024 06:53:56

