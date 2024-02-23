15.5 مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لبنك صفوة العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط(بترا)- ارتفعت أرباح بنك صفوة الإسلامي قبل الضريبة العام الماضي إلى نحو 28.3 مليون دينار مقارنة مع أرباح عام 2022، والبالغة 24.4 مليون دينار .
وقال البنك في افصاح على موقع بورصة عمان إن صافي الأرباح بعد الضريبة للعام الماضي بلغ 17.5 مليون دينار مقارنة مع 15.1مليون دينار.
وبلغت حصة السهم الواحد من ربح العام الماضي العائد لمساهمي البنك 0.175 دينار للسهم .
وارتفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المشتركة للعام الماضي إلى 15.5 مليون دينار مقارنة مع ما سجلته هذه المخصصات عام 2022، والتي بلغت 11.9 مليون دينار.
وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق اصحاب حسابات الاستثمار المشترك وحقوق المساهمين للعام الماضي قرابة 2.928 مليار دينار، مرتفعا عما سجلته عام 2022 والبالغة 2.584 مليار دينار.
--(بترا)
رش/ف ج
24/02/2024 06:50:05
MENAFN23022024000117011021ID1107893075
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