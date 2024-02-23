15.5 مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لبنك صفوة العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط(بترا)- ارتفعت أرباح بنك صفوة الإسلامي قبل الضريبة العام الماضي إلى نحو 28.3 مليون دينار مقارنة مع أرباح عام 2022، والبالغة 24.4 مليون دينار .

وقال البنك في افصاح على موقع بورصة عمان إن صافي الأرباح بعد الضريبة للعام الماضي بلغ 17.5 مليون دينار مقارنة مع 15.1مليون دينار.

وبلغت حصة السهم الواحد من ربح العام الماضي العائد لمساهمي البنك 0.175 دينار للسهم .

وارتفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المشتركة للعام الماضي إلى 15.5 مليون دينار مقارنة مع ما سجلته هذه المخصصات عام 2022، والتي بلغت 11.9 مليون دينار.

وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق اصحاب حسابات الاستثمار المشترك وحقوق المساهمين للعام الماضي قرابة 2.928 مليار دينار، مرتفعا عما سجلته عام 2022 والبالغة 2.584 مليار دينار.

--(بترا)

رش/ف ج

24/02/2024 06:50:05

