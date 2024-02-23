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أمين عام الأمم المتحدة يبحث مع عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين الوضع في غزة

2/23/2024 11:26:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 24 شباط(بترا)- بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الليلة الماضية مع عدد من وزراء الخارجية الدول الأعضاء المشاركين في اجتماعات في مجلس الأمن، قضايا دولية ملحة منها الوضع في غزة.
والتقى غوتيريش وزراء خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، وألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، واسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو ، وفرنسا ستيفان سيجورنيه، وبولندا رادوسلاف سيكورسكي، وبحث معهم الحرب في أوكرانيا والتطورات الجارية في غزة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الجهود الإنسانية، كما تبادلوا وجهات النظر حول الحاجة إلى إصلاح مؤسسات ما بعد الحرب العالمية الثانية"، وقمة المستقبل" المقرر تنظيمها في ايلول المقبل.
-- (بترا)
م د/ف ج
24/02/2024 06:43:42

MENAFN23022024000117011021ID1107893073

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