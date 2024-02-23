أمين عام الأمم المتحدة يبحث مع عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين الوضع في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 24 شباط(بترا)- بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الليلة الماضية مع عدد من وزراء الخارجية الدول الأعضاء المشاركين في اجتماعات في مجلس الأمن، قضايا دولية ملحة منها الوضع في غزة.
والتقى غوتيريش وزراء خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، وألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، واسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو ، وفرنسا ستيفان سيجورنيه، وبولندا رادوسلاف سيكورسكي، وبحث معهم الحرب في أوكرانيا والتطورات الجارية في غزة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الجهود الإنسانية، كما تبادلوا وجهات النظر حول الحاجة إلى إصلاح مؤسسات ما بعد الحرب العالمية الثانية"، وقمة المستقبل" المقرر تنظيمها في ايلول المقبل.
-- (بترا)
م د/ف ج
24/02/2024 06:43:42
MENAFN23022024000117011021ID1107893073
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