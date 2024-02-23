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جلسة في الجمعية العامة بشأن فلسطين عقب الفيتو الأميركي

2/23/2024 11:26:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 24 شباط (بترا)- قرر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، عقد جلسة عامة للجمعية العامة، في إطار البند 63 من جدول الأعمال، بعنوان "استخدام حق النقض" بعد استخدام حق النقض في مجلس الأمن في العشرين من شباط.
واستخدم أحد الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة الاميركية، خلال الجلسة 9552 لمجلس الأمن في إطار البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" من جدول الأعمال.
وفي رسالة أرسلها رئيس الجمعية العامة إلى الدول الأعضاء، يوم أمس الجمعة، أبلغ فيها الدول الأعضاء أن الاجتماع سيعقد في 4 آذار المقبل الساعة 10 صباحًا (بتوقيت نيويورك) في قاعة الجمعية العامة.
-- (بترا)
م د/ف ج
24/02/2024 06:33:03

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