سفارتنا في بولندا احتفلت بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
احتفلت سفارتنا لدى جمهورية بولندا بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير في حفل استقبال نظمه سفير دولة الكويت لدى جمهورية بولندا خالد يتيم الفضلي في فندق شيراتون ، وقد أكد على تميز العلاقات الكويتية – البولندية التي احتفلت في العام الماضي بمرور 60 عاماً على إقامتها، ورفع السفير خالد الفضلي في كلمته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية للبلاد، داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار على دولة الكويت.
وقد تقدم الضيوف ضيف الشرف نائب وزير الخارجية لشؤون افريقيا والشرق الأوسط السيد أندجيه شينا، وحضور عميد السلك الدبلوماسي السفير أنطونيو غويدو فيليبازي سفير الفاتيكان وعميد السلك الدبلوماسي العربي الدكتور محمود خليفة سفير فلسطين، وقد شارك في الحفل عدد مميز من أعضاء السلك الديبلوماسي وأعضاء البرلمان وممثلي منظمات المجتمع المدني.
هذا وقد أشار السفير في كلمته بتشرفه بالمشاركة في تسليم تبرع مجلس الوزراء بقيمة مليون دولار للشعب الأوكراني الصديق، حيث تم شراء 40 مولدا كهربائيا في شهر سبتمبر 2023، والذي تم بالتعاون ومشاركة كل من الهلال الأحمر الكويتي ممثلاً برئيسه د. هلال الساير، والصليب الأحمر البولندي وممثل عن السفارة الأوكرانية
في
وارسو.
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