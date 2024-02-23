سفارتنا في بولندا احتفلت بالأعياد الوطنية

احتفلت سفارتنا لدى جمهورية بولندا بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير في حفل استقبال نظمه سفير دولة الكويت لدى جمهورية بولندا خالد يتيم الفضلي في فندق شيراتون ، وقد أكد على تميز العلاقات الكويتية – البولندية التي احتفلت في العام الماضي بمرور 60 عاماً على إقامتها، ورفع السفير خالد الفضلي في كلمته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية للبلاد، داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار على دولة الكويت.وقد تقدم الضيوف ضيف الشرف نائب وزير الخارجية لشؤون افريقيا والشرق الأوسط السيد أندجيه شينا، وحضور عميد السلك الدبلوماسي السفير أنطونيو غويدو فيليبازي سفير الفاتيكان وعميد السلك الدبلوماسي العربي الدكتور محمود خليفة سفير فلسطين، وقد شارك في الحفل عدد مميز من أعضاء السلك الديبلوماسي وأعضاء البرلمان وممثلي منظمات المجتمع المدني.هذا وقد أشار السفير في كلمته بتشرفه بالمشاركة في تسليم تبرع مجلس الوزراء بقيمة مليون دولار للشعب الأوكراني الصديق، حيث تم شراء 40 مولدا كهربائيا في شهر سبتمبر 2023، والذي تم بالتعاون ومشاركة كل من الهلال الأحمر الكويتي ممثلاً برئيسه د. هلال الساير، والصليب الأحمر البولندي وممثل عن السفارة الأوكرانيةفيوارسو.

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