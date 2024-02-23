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أبو السعود يغازل الذهب في جولة ألمانيا للتأهل إلى الأولمبياد

2/23/2024 11:25:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- يبحث لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، عن تحقيق ميدالية ذهبية على جهاز "حصان المقابض"، وذلك عندما يخوض اليوم نهائي الجولة الثانية من بطولة كأس العالم في ألمانيا.
وتأهل أبو السعود إلى الدور النهائي بعدما جمع 14.800 نقطة وضعته خامسا في مرحلة التصفيات، التي تستضيفها مدينة كوتبوس الألمانية، ويحتاج إلى إحراز الميدالية الذهبية للإعلان الرسمي عن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
وتقلد "بطل الجمباز" أحمد أبو السعود، الميدالية الذهبية على جهاز "حصان المقابض" في الجولة الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي اختتمت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة، بعدما جمع 15.066 نقطة وضعته في المركز الأول ومنحته 30 نقطة في مشواره نحو التأهل الأولمبي، للمرة الأولى في تاريخه.
ويمتلك أبو السعود فرصا متنوعة للتأهل الأولمبي قبل يوم 15 نيسان (أبريل) المقبل، وذلك عبر خوضه جولتين متبقيتين من سلسلة كأس العالم للجمباز بعد انقضاء جولتي مصر وألمانيا، وهما أذربيجان وقطر تواليا، ويحتاج إلى إحراز ميدالية ذهبية اضافية من الجولات المتبقية، لتحقيق هدف التأهل التاريخي إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.
ولم ينجح أبو السعود بخطف بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد، بعدما اكتفى بإحراز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجمباز، التي اختتمت العام الماضي في مدينة انتويرب البلجيكية، وسبقها في العام 2022 بميدالية فضية تاريخية، علما بأنه حقق أعلى علامة ينالها لاعب في العالم بمجموع 15.555 نقطة، وتحقق ذلك في بطولة كأس التحدي العالمي، التي احتضنتها مدينة "مرسين" التركية مؤخرا.
ويرأس الوفد الأردني، م. شادي خوري، ويضم إلى جانبه المدرب الأرمني جورجن سيريكانيان؛ واللاعبين أحمد أبو السعود وسليم ناغوج وأحمد حبيب وأدهم الصقور، إلى جانب الحكم علاء هيكل والمعالجة بدور الرواشدة.

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