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منتخب السلة يتفوق على فلسطين ضمن تصفيات نهائيات كأس آسيا

2/23/2024 11:25:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفوق المنتخب الوطني لكرة السلة، على نظيره المنتخب الفلسطيني في المبارة التي جرت بينهما اليوم الجمعة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وتفوق المنتخب في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من النافذة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "السعودية 2025"، ب 63 نقطة مقابل 46.


ويخوض المنتخب الجولة الثانية من البطولة يوم الإثنين المقبل بلقاء المنتخب السعودي في مدينة جدة السُّعُودية.


وكان المنتخب الوطني شارك أخيراً في بطولة قطر الدولية الودية استعداداً للتصفيات.--(بترا)

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