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شباب الحسين وعيرا يفقدان حظوظ المنافسة في طائرة الأندية العربية

2/23/2024 11:25:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - خسر فريق شباب الحسين أمام قطر القطري بنتيجة 3-0، بواقع 22-25، 16-25، و25-15، في المباراة التي جرت أمس في صالة الأميرة سمية، وحظيت بمتابعة رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ونائب رئيسة اتحاد الطائرة جهاد قطيشات، وكبار الشخصيات وممثلي الاتحادات العربية، فيما خسر عيرا أمام برقان الكويتي بنتيجة 3-0، بواقع 24-26، 14-25، و16-25، ليفقد ممثلا الأردن حظوظهما في التأهل إلى الدور ربع النهائي.
وتصدر المجموعة الأولى، السيب العُماني برصيد 11 نقطة، وقطر القطري ثانيا برصيد 9 نقاط، والأهلي الليبي ثالثا برصيد 8 نقاط، وانضم النجمة البحريني إلى قائمة المتأهلين إلى الدور ربع النهائي برصيد 5 نقاط، فيما يتصدر المجموعة الثانية السويحلي الليبي برصيد 11 نقطة، والشرطة القطري ثانيا برصيد 10 نقاط، ودار كليب البحريني برصيد 9 نقاط، ومصافي الشمال العراقي برصيد 3 نقاط.
وتختتم مباريات الدور الأول اليوم، حين يلعب السيب العُماني مع الأهلي الليبي عند الساعة 1 في صالة قصر الرياضة، وبالتوقيت ذاته يلتقي دار كليب البحريني مع الشرطة القطري في صالة الأميرة سمية، ويلعب عيرا مع السويحلي الليبي عند الساعة 4 في صالة قصر الرياضة، وبالتوقيت ذاته يلعب النجمة البحريني مع قطر القطري في صالة الأميرة سمية، ويلعب مصافي الشمال العراقي مع برقان الكويتي عند الساعة 7 مساء، وبالتوقيت ذاته يلعب شباب الحسين مع كاظمة الكويتي في صالة الأميرة سمية.
وشهدت مباريات الأمس، فوز الشرطة العراقي على مصافي الشمال العراقي بنتيجة 3-0، بواقع 25-18، 25-20، 25-21، والسويحلي الليبي على دار كليب بنتيجة 3-1، بواقع 20-25، 25-19، 25-17، 25-23، والسيب العماني على كاظمة الكويتي بنتيجة 3-1، بواقع 25-22، 25-17، 22-25، و25-22، والأهلي بنغازي على النجمة البحريني بنتيجة 3-2، بواقع 24-26، 25-25، 27-29، 25-23، و17-15.
شباب الحسين 0 قطر 3
ظهر شباب الحسين متوازنا في بداية الشوط الأول، عندما أحسن إغلاق حائط الصد، وبرع المعد ياسر مجاهد في تفعيل إبرهيم عبدالحميد وخالد أبو مشرف ومحمود عبدالعزيز وباهاي بطول الشريط العلوي للشبكة، فارضا التقدم الذي لم يطل حين أعاد معد الفريق القطري سلطان حسين تنشيط طلعات تيورين وماجويتي ومحمد عبدالرحمن، ليفرض التعادل نفسه 6-6، 8-8، قبل أن يعلو هدير الهجمات القطرية من مختلف محاور الشبكة ويتقدم 12-10 و14-12، في ظل اجتهادات شباب الحسين لرقابة المحترفين على الطرفين والاستقبال من الخلف، وواصل تقليص النتيجة 18-20 وعدلها 20-20، و21-21، قبل أن ينهي قطر الشوط الأول بنتيجة 25-22.
لكن قطر اظهر قوته الحقيقية في الشوط الثاني، وكشفت ساحقات المحترفين تيورين ومجويتي ويوسف إعلاف الملعب الخلفي لمعلب شباب الحسين، رغم اجتهادات الليبرو أيهم خنفر ومساعديه ابراهيم عبدالحميد وباهاي في الملعب الخلفي مع لفة دوران الارسال، ومناولات المعد ياسر عثمان في ترتيب طعات خالد أبو مشرف ومحمود النقيب، التي وجدت حوائط صد قوية وتماسك الفريق الفطري تحت الشبكة، ليتقدم قطر 10-2 و17-8، و20-10، قبل أن يحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-16.
وأعاد شباب الحسين توازنه في الشوط الثالث، ونوع المدير الفني في خياراته بين المعدين إبراهيم العطلة وياسر عثمان، وإياد ماضي ومحمود عبد العزيز في الهجوم من عمق الشبكة، وحاولوا مجاراة ترتيبات صانع الألعاب سلطان حسين وقوة هجمات ماجويتي ويوسف إعلاف وتورين، فمضى السجال نقطة بنقطة، قبل أن يتقدم قطر 12-8 16-12، وفرض الفريق القطري أفضليته المطلقة حتى أنهى الشوط الثالث 25-15، والمباراة بنتيجة 3-0.

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