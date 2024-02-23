Saturday, 24 February 2024 08:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 ذهبيات لمنتخب الشباب في الدوري العالمي للكراتيه ‏

2/23/2024 11:25:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ عمان - حقق المنتخب للكراتيه للشباب 3 ميداليات ذهبية يوم أمس في الجولة الأولى من الدوري العالمي للشباب والناشئين المقامة في ‏إماراة الفجيرة، عن طريق لاعبي المنتخب الوطني عبد الرحمن حيمور (وزن تحت 61 كغم)، وأوس ‏سيف (وزن تحت 68 كغم)، ووليد قطامش (وزن تحت 76 كغم).‏
ووصل حيمور إلى النهائي بعد أن فاز في دور الـ64 على اللاعب التركماني مقسط الابيرديفب 8-0، وفي دور الـ32 على ‏اللاعب السعودي فهد العتيبي 6-1، وفي دور الـ16 على اللاعب المصري علي عبد الله التهامي 7-0، وفي ربع النهائي ‏على اللاعب الايطالي ايمانويل كاليفانو 2-0، وفي نصف النهائي على اللاعب الإماراتي عمر شالتوني 10-5، وفي ‏المباراة النهائية على اللاعب المصري محمد أشرف 5-2.‏
وكان سيف قد فاز في دور الـ128 على اللاعب النيوزيلاندي لوغان سوميرفيل 3-2، وفي دور الـ64 على اللاعب البلجيكي ‏اشرف زكهانيني 5-2، وفي دور الـ32 على اللاعب المصري أحمد عبد النبي 3-2، وفي دور الـ16 على اللاعب التركي ‏أحمد أوتزترك 4-1، وفي ربع النهائي على اللاعب الأذري سلمان علي رازايف 5-3، وفي الدور نصف النهائي على ‏اللاعب المصري أحمد عمارة 4-1، وفاز في المباراة النهائية على اللاعب المصري عبد الله ايهاب 6-3.‏
من جهته، فاز قطامش في الدور الثاني على اللاعب اليوناني نيكولا نوراتيس 6-2، وفي الدور الثالث حقق انتصاره على اللاعب الكازاخستاني علي خان قدريغالي بالأفضليه 3-1 بعد التعادل السلبي ليصل إلى النصف النهائي ويفوز على اللاعب السعودي عبد الله الثاني 8-2، وفاز في المباراة النهائية على اللاعب الهولندي فرانكن رونالدو 7-2.‏
ويخوض المنتخب الوطني للكراتيه للناشئين اليوم منافسات الدوري العالمي.‏

MENAFN23022024000072011014ID1107893042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث