3 ذهبيات لمنتخب الشباب في الدوري العالمي للكراتيه ‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - حقق المنتخب للكراتيه للشباب 3 ميداليات ذهبية يوم أمس في الجولة الأولى من الدوري العالمي للشباب والناشئين المقامة في إماراة الفجيرة، عن طريق لاعبي المنتخب الوطني عبد الرحمن حيمور (وزن تحت 61 كغم)، وأوس سيف (وزن تحت 68 كغم)، ووليد قطامش (وزن تحت 76 كغم).
ووصل حيمور إلى النهائي بعد أن فاز في دور الـ64 على اللاعب التركماني مقسط الابيرديفب 8-0، وفي دور الـ32 على اللاعب السعودي فهد العتيبي 6-1، وفي دور الـ16 على اللاعب المصري علي عبد الله التهامي 7-0، وفي ربع النهائي على اللاعب الايطالي ايمانويل كاليفانو 2-0، وفي نصف النهائي على اللاعب الإماراتي عمر شالتوني 10-5، وفي المباراة النهائية على اللاعب المصري محمد أشرف 5-2.
وكان سيف قد فاز في دور الـ128 على اللاعب النيوزيلاندي لوغان سوميرفيل 3-2، وفي دور الـ64 على اللاعب البلجيكي اشرف زكهانيني 5-2، وفي دور الـ32 على اللاعب المصري أحمد عبد النبي 3-2، وفي دور الـ16 على اللاعب التركي أحمد أوتزترك 4-1، وفي ربع النهائي على اللاعب الأذري سلمان علي رازايف 5-3، وفي الدور نصف النهائي على اللاعب المصري أحمد عمارة 4-1، وفاز في المباراة النهائية على اللاعب المصري عبد الله ايهاب 6-3.
من جهته، فاز قطامش في الدور الثاني على اللاعب اليوناني نيكولا نوراتيس 6-2، وفي الدور الثالث حقق انتصاره على اللاعب الكازاخستاني علي خان قدريغالي بالأفضليه 3-1 بعد التعادل السلبي ليصل إلى النصف النهائي ويفوز على اللاعب السعودي عبد الله الثاني 8-2، وفاز في المباراة النهائية على اللاعب الهولندي فرانكن رونالدو 7-2.
ويخوض المنتخب الوطني للكراتيه للناشئين اليوم منافسات الدوري العالمي.
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