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علامة كاملة لـالنشميات بدور المجموعات في غرب آسيا

2/23/2024 11:25:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - استحق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم العلامة الكاملة في دور المجموعات لبطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة، بعد أن فاز في آخر مباريات الدور الأول أمس على نظيره اللبناني بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة التي تقام أحداثها على ملعب رديف مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
واعتلى منتخب السيدات صدارة المجموعة بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف، وتغلب على منتخب غوام بثلاثية نظيفة بالجولة الثانية، لينتظر منافسه المقبل بالدور التالي، بهدف استكمال مشواره للحفاظ على اللقب، أملا بالتتويج للمرة السادسة بالبطولة.
ويواجه“النشميات” في المربع الذهبي يوم الثلاثاء المقبل، صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية للبطولة، والذي يتحدد اليوم، إذ يواجه المنتخب الفلسطيني نظيره النيبالي، فيما يواجه المنتخب السوري نظيره العراقي، علما بأن الصدارة مشتركة بين نيبال وفلسطين برصيد 6 نقاط، ليضمنا التأهل للمربع الذهبي بوقت سابق، مع أفضلية فارق الاهداف للمنتخب النيبالي.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد واصل المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش، بالاعتماد على التشكيلة التي خاض بها المباراة الماضية، من خلال الدفع بكل من شرين الشلبي، العنود غازي، رند أبو حسين، آية المجالي، نور زوقش، لانا فراس، ميساء جبارة، لين البطوش، إيناس الجماعين، روزبهان فريج وبانة البيطار.
من جهتها، دفعت مدربة منتخب لبنان جوانا حمزة بتشكيلة مكونة من لاميتا الديب، نتالي مطر، جولي عطا الله، كارلي حرفوش، أمينة كريم، سميرة عوض، ديما الكاستي، حنين تميم، كريستي معلوف، سينتيا صالحة وليلى إسكندر.
وفرض منتخب السيدات سيطرته على معظم فترات الشوط الأول، حيث استحوذ على الكرة بصورة كبيرة، مع مبادرات هجومية على فترات متواصلة، إذ أهدرت فريج والبيطار فرصتين محققتين للتسجيل من مسافة قريبة، فيما اعتمد المنتخب اللبناني على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، دون أن يهدد مرمى الشلبي بأي مناسبة، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وتراجع أداء المنتخب الوطني نسبيا مع بداية الشوط الثاني، ليلجأ أبو هنطش لإجراء تبديلا ثنائيا بإقحام زينة حازم وياسمين الأجرب، لتنجح حازم في وضع بصمتها من اللمسة الأولى، بتسجيلها هدف التقدم عند الدقيقة 66، بعد مجهود فردي من جبارة التي منحت لزميلتها الكرة بمواجهة المرمى.
وتألقت الشلبي في التصدي لكرتين متتاليتين الأولى جاءت من رأسية والثانية من تسديدة بعيدة، فيما منعت حارسة مرمى لبنان، اللاعبة فريج من تسجيل الهدف الثاني، لتعزز لانا فراس النتيجة لـ“النشميات” من تسديدة صاروخية بعيدة المدى ارتطمت بالعارضة وحارسة مرمى لبنان قبل دخولها الشباك، وذلك عند الدقيقة 81 من زمن اللقاء.
وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، أقحم المدرب كلا من هيا خليل، لينا الصاحب ورزان الزاغة، لتنتهي المباراة بفوز جديد لمنتخب السيدات بالبطولة.

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