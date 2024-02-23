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منتخب السلة يتخطى نظيره الفلسطيني في مستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية

2/23/2024 11:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - استهل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة مشواره في النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا 2025 بفوز مستحق على شقيقه المنتخب الفلسطيني بنتيجة 73-46 (النصف الأول 34-26) في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة، ضمن الجولة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة.
وشهدت المباراة حضور سمو الأميرة آية بنت فيصل رئيسة اتحاد كرة الطائرة على المقصورة الرسمية، إلى جانب الأمراء عمر وسارة وعائشة، ورئيس اتحاد كرة السلة محمد عليان ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة ابراهيم حبش وعدد من كبار الشخصيات.
ووقف لاعبو الفريقان والجماهير الحاضرة في الملعب دقيقة صمت، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة، نتيجة تواصل عداون الاحتلال الغاشم على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي مباراة أخرى لحساب مباريات المجموعة ذاتها، تغلب المنتخب السعودي على مضيفه المنتخب العراقي بنتيجة (64-58) في لقاء جمعهما أمس بصالة الشعب في العاصمة العراقية بغداد، ليعتلي المنتخب الوطني صدارة مجموعته الرابعة برصيد نقطتين وبأفضلية فارق السلات المسجلة عن المنتخب السعودي، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي ذاته، وجاء المنتخبان العراقي والفلسطيني في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة لكل فريق.
الأردن 73 فلسطين 46
اعتمد مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص على الخماسي، فريدي ابراهيم وأمين أبو حواس وهاشم عباس والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون وأحمد الدويري، فيما بدأ الكرواتي لوانيس ديامانتاكوس مدرب المنتخب الفلسطيني اللقاء معتمدا على الخماسي، جمال ميالي وتامر حبش والياس صوالحة وأمين سلمان والمجنس الأميركي كالفين غودفراي.
وجاءت بداية المباراة ضعيفة من جانب لاعبي المنتخبين، قبل أن يفتتح كالفين التسجيل لفلسطين بسلة من اختراق هجومي، وجدت ردا سريعا من هاشم عباس، ثم أضاف جمال ميالي سلتين لفلسطين، ليرد الدويري وجيفرسون بسلتين، ومع تبادل لاعبي الفريقين عملية التسجيل، تساوت الكفة في نتيجة الفترة الأولى (16-16).
ولم تكن بداية الفترة الثانية أفضل من سابقتها مع تدني نسب التسجيل للاعبي الفريقين من المسافات كافة، حيث سجل كالفين نقطتين من رميتين حرتين، ليرد شاهر والهندي بسلتين من المسافة المتوسطة مع نقطة لكنعان من رمية حرة، ومع تبادل عملية التسجيل، سجل عباس وأبو حواس سلتين من متابعة هجومية ودنك (27-21)، ليطلب الكرواتي لوانيس وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع عباس ورفاقه من مواصلة التسجيل ليتقدم المنتخب الوطني في نتيجة النصف الاول (34-26) بعدما حسم الفترة الثانية (18-10).
واحتاج أبو حواس إلى دقيقتين ليسجل اولى نقاط الفترة الثالثة من رمية حرة، تبعها بسلة ثلاثية دقيقة، ليطلب مدرب فلسطين وقتا مستقطعا، لكن ذلك لم يمنع فريدي من تسجيل سلة ثلاثية تبعها بتقديم تمريرة على طبق من ذهب إلى جيفرسون، الذي سجل دنكا بطريقة استعراضية الهبت حماس الجماهير الغفيرة التي حضرت لمؤازرة المنتخب الوطني، ثم عاد ليضيف فريدي والدويري سلتين من اختراقين هجوميين مع ثلاثيتين لعباس وأبو حواس، وأمام أفضلية المنتخب الوطني، عزز تقدمه في النتيجة الإجمالية (59-30) بعدما حسم الفترة الثالثة (25-4).
ومع انطلاقة الفترة الأخيرة، سجل روحي الكيلاني سلة للمنتخب الوطني من المسافة المتوسطة، ليفتتح رصيده النقطي في المباريات الرسمية مع الصقور، ثم أضاف شاهر سلة ونقطة من رمية حرة، فيما كان جمالي ميالي يقود محاولات فلسطين للعودة بنتيجة المباراة، مع اعتماد الصوص على الكيلاني وعبدالله شتات طوال اغلب اوقات الفترة الرابعة، التي خسرها المنتخب الوطني (14-16)، لكنها لم تمنعه من الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (73-46).

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